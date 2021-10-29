خلل في مركبة فضائية أطلقتها "ناسا" لاستكشاف كويكبات

تواجه وكالة "ناسا" الأمريكية مشكلة في لوح شمسي عالق في جناح مركبتها الفضائية "لوسي" التي تم إطلاقها حديثا لاستكشاف عدد غير مسبوق من الكويكبات.

وظهرت المشكلة بعد وقت قصير من إقلاع المركبة الفضائية في 16 أكتوبر الجاري في رحلة تستمر 12 عاما.

وبعد قياس التيار الكهربائي هذا الأسبوع، ذكرت "ناسا" الأربعاء أن أحد الألواح الشمسية الدائرية العملاقة في المركبة "لوسي" يتمدد بنسبة تتراوح بين 75 و95% فقط، حيث هناك حبل يثبته في مكانه ويعوق حركته.

وأي محاولة لإعادة فتح الجناح، الذي يبلغ قطره 7 أمتار، لن تحدث قبل منتصف نوفمبر.

وقالت "ناسا" إن المشكلة لم تؤثر حتى الآن على رحلة "لوسي" المتجهة للفضاء، لذلك لا داعي للاندفاع للبحث عن الخطوة التالية، حيث يعمل كل شيء آخر على المركبة الفضائية بشكل صحيح.

وتسعى مهمة "لوسي" التي تبلغ تكلفتها مليار دولار تقريبا، إلى استكشاف 7 كويكبات تسمى "طروادة" والتي تشترك في مدار كوكب المشتري حول الشمس، وصخرة فضائية أخرى أقرب إلى الأرض.

ويجب أن تمر "لوسي" في نطاق 965 كيلومترا من كل هدف.

المصدر: "أسوشيتد برس"