مطار "فوستوتشني" الفضائي يحصل على منصة جديدة لإطلاق الصواريخ

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن انتهاء تجميع منصة إطلاق صواريخ "أنغارا" في مطار فوستوتشني الفضائي الروسي.

وفي تغريدة له على "تويتر" قال مدير المؤسسة، دميتري روغوزين: "تم تجميع عناصر منصة إطلاق صواريخ أنغارا في مجمع الإطلاق الجديد في مطار فوستوتشني الفضائي الروسي".

Все элементы пускового стола стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный собраны. pic.twitter.com/cQBoAvHKsy — РОГОЗИН (@Rogozin) October 28, 2021

وكان روغوزين قد أشار في وقت سابق إلى أن أعمال بناء مجمع الإطلاق الجديد للصواريخ في المطار المذكور من المفترض أن تنتهي بشكل كامل عام 2022، وبعدها سيبدأ فنيوو "روس كوسموس" بتجهيز المجمع بالمعدات المطلوبة، لتبدأ بعد ذلك عملية اختبار المعدات، ومن ثم سيشهد المطار عملية اختبار شاملة لجميع أنظمته وآلية عملها بشكل متكامل.

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وذكرت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية سابقا أن عمليات بناء القواعد الخاصة بإطلاق صواريخ "أنغارا" في مطار "فوستوتشني" كانت قد بدأت منذ العام 2019، وأن روسيا تخطط لإطلاق نماذج معدلة من هذه الصواريخ تحمل اسم Angara-A5 عام 2023، لتنقل إلى الفضاء مركبة روسية من نوع "أوريول" في رحلة غير مأهولة.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته الدولة للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: فيستي