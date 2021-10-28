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مطار "فوستوتشني" الفضائي يحصل على منصة جديدة لإطلاق الصواريخ

الفضاء

مطار
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
صورة أرشيفية لإحدى عمليات إطلاق صواريخ "أنغارا" الفضائية الروسية
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن انتهاء تجميع منصة إطلاق صواريخ "أنغارا" في مطار فوستوتشني الفضائي الروسي.

وفي تغريدة له على "تويتر" قال مدير المؤسسة، دميتري روغوزين: "تم تجميع عناصر منصة إطلاق صواريخ أنغارا في مجمع الإطلاق الجديد في مطار فوستوتشني الفضائي الروسي".

وكان روغوزين قد أشار في وقت سابق إلى أن أعمال بناء مجمع الإطلاق الجديد للصواريخ في المطار المذكور من المفترض أن تنتهي بشكل كامل عام 2022، وبعدها سيبدأ فنيوو "روس كوسموس" بتجهيز المجمع بالمعدات المطلوبة، لتبدأ بعد ذلك عملية اختبار المعدات، ومن ثم سيشهد المطار عملية اختبار شاملة لجميع أنظمته وآلية عملها بشكل متكامل.

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وذكرت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية سابقا أن عمليات بناء القواعد الخاصة بإطلاق صواريخ "أنغارا" في مطار "فوستوتشني" كانت قد بدأت منذ العام 2019، وأن روسيا تخطط لإطلاق نماذج معدلة من هذه الصواريخ تحمل اسم Angara-A5 عام 2023، لتنقل إلى الفضاء مركبة روسية من نوع "أوريول" في رحلة غير مأهولة.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته الدولة للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: فيستي

 

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