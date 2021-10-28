مركبة الشحن "بروغريس" تصل إلى مدارها المقرر

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن صاروخ النقل Soyuz-2.1a المزين بزخارف لها علاقة بالحرف الشعبية التقليدية، أوصل مركبة الشحن "بروغريس إم إس-18" إلى مدارها المقرر.

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وكان صاروخ النقل Soyuz-2.1a قد أطلق يوم 28 أكتوبر الجاري قد أطلق من مطار بايكونور الفضائي وعلى متنه مركبة الشحن الروسية "بروغريس إم إس-18" التي تنقل إلى رواد الفضاء العاملين في المحطة الفضائية الدولية حمولة وزنها حوالي 1.5 طن من المعدات اللازمة لإجراء التجارب المختلفة، والمواد الغذائية وفواكه وخضروات متنوعة طازجة ومعلبة، وملابس ووقود وأكسجين وهواء مضغوط وماء للشرب. كما تحمل المركبة لرواد الفضاء رسوم الأطفال ومفاجآت من عائلاتهم.

ومن المقرر أن تلتحم المركبة "بروغريس إم إس-18" بوحدة "زفيزدا" بالقطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية يوم السبت 30 أكتوبر الجاري في الساعة 4.34 بتوقيت موسكو.

المصدر: نوفوستي