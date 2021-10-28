شركة "غلافكوسموس"الروسية توقع عقدا مع أربعة سياح فضائيين

أعلن دميتري لوسكوتوف مدير عام شركة "غلافكوسموس"، أن الشركة وقعت عقدا مع أربعة سياح سيطيرون على متن مركبات "سويوز" إلى الفضاء عام 2024.

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وقال لوسكوتوف في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية IAC-2021 المنعقد في دبي، "وقعت شركة "غلافكوسموس" اليوم اتفاقية أولية بشأن توفير أربعة مقاعد عام 2024. أي تنظيم رحلتين تجاريتين إلى الفضاء عام 2024 مع زبائن لن أذكر من هم".

وأضاف، لقد تلقت الشركة العديد من الطلبات.

وكان قد اعلن في شهر يونيو الماضي أن شركة "غلافكوسموس" طلبت من شركة "إينيرجيا" إعداد مركبتين فضائيتين مأهولتين من طراز "سيوز" مقابل 5.056 مليار روبل، لتحليق السياح الفضائيين عام 2024.

المصدر: نوفوستي