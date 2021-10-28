الفرنسيون ينضمون إلى مشروع "لونا - 27" القمري الروسي

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين في مؤتمر صحفي عقده في مؤتمر دبي للفلك الفضائي أن مسبار "لونا – 27" القمري الثقيل قد يصبح مشروعا فضائيا دوليا.

وأشار بصورة خاصة إلى أنه قد بحث المشروع مع الأخصائيين الفرنسيين الذين لديهم تكنولوجيات متعلقة بمعالجة بخار الماء.

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وأوضح روغوزين أن الجليد هو ماء، والماء هو الهيدروجين الذي يمكن أن يكون مصدرا لوقود المحركات الفضائية. وقال:" قد بحثنا اليوم هذا المشروع ووجهنا للخبراء الفرنسيين دعوة للحضور إلى روسيا. وإنهم قد اتصلوا بزملائهم الروس العاملين على تحقيق المشروع".

يذكر أن أول بعثة قمرية روسية يخطط لتحقيقها عام 2022 حيث سيتم إطلاق مسبار "لونا – 25" إلى منطقة القطب الجنوبي للقمر، ثم سينطلق عام 2024 إلى القمر مسبار "لونا – 26" وبعده مسبار "لونا – 27" الثقيل عام 2025. أما مسبار "لونا – 28" الذي سيلعب دور مركبة قمرية غير مأهولة فسيطلق إلى القمر عام 2027.

جدير بالذكر أن مؤتمر الفلك الفضائي الدولي الـ72 في دبي يعقد تحت رعاية اتحاد الفلك الدولي في الفترة ما بين 25 و29 أكتوبر الجاري. ويشارك في المؤتمر رؤساء الوكالات الفضائية وعدد كبير من الخبراء في مجال الفضاء.

المصدر: تاس