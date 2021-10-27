محطة الفضاء الروسية قد تصبح المحطة الدولية الجديدة

أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أن محطة الفضاء الروسية قد تصبح محطة الفضاء الدولية الجديدة، بمشاركة المزيد من المساهمين.

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وقال روغوزين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عبر الانترنت، على هامش المؤتمر الدولي الثاني والسبعين للملاحة الفضائية المنعقد في دبي، "نحن نتكلم عن المحطة الفضائية الروسية، التي في الواقع تثير اهتمام جهات مختلفة، ما جعلنا نفكر بتحويلها إلى محطة الفضاء الدولية الجديدة، بمساهمة دولية واسعة. بالطبع الحديث عن هذه المسألة سابق لأوانه، ولكننا شعرنا باهتمام الكثيرين بها".

وتجدر الإشارة، إلى أن إنشاء المحطة الفضائية الدولية الحالية بدأ عام 1998 بإطلاق وحدة "زاريا" الروسية، وفي عام 2000 أصبحت مأهولة. وكان مقررا أن تعمل لغاية عام 2015 ثم مددت خدمتها إلى عام 2020 ومن ثم إلى عام 2024. وحاليا يجري الحديث عن تمديد خدمتها إلى عام 2028-2030. يساهم في مشروع المحطة 15 دولة من بينها روسيا والولايات المتحدة وكندا واليابان ووكالة الفضاء الأوروبية.

المصدر: نوفوستي