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الصينيون يخترعون روبوتا سريا يصيب الأقمار الصناعية من داخلها

الفضاء

الصينيون يخترعون روبوتا سريا يصيب الأقمار الصناعية من داخلها
putc.org
صورة أرشيفية
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اختبر العلماء الصينيون روبوتا سريا من شأنه تعطيل الأقمار الصناعية وغيرها من الأجهزة الفضائية عن العمل.

ويفترض من أجل تحقيق ذلك أن تضع شحنات صغيرة الحجم من المتفجرات في فوهة المحرك الفضائي.

وجاء في مقال نشره البروفيسور، سون يونغ جونغ في المعهد التكنولوجي للصناعة الدفاعية الصينية أن تشغيل مثل هذه القنبلة يبدو كأنه عطل في المحرك، فالقنبلة توضع في أضيق مكان لفوهة المحرك ويمكن أن تبقى هناك لمدة طويلة دون أن تكشف عن نفسها. ويتم تشغيلها بأمر إلكتروني وارد من الأرض أو الفضاء. ويمكن أن تنفصل القنبلة بشكل مستقل عن القمر الصناعي.

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ونقلت صحيفة South China Morning Post الصينية عن البروفيسور قوله إن نموذجا تجريبيا للقنبلة خضع لاختبار ناجح على الأرض ويتم تمويل المشروع في إطار برنامج تصميم الرؤوس القتالية  للصواريخ.

يذكر أن الصين اختبرت عام 2007  سلاحا مضادا للأقمار الصناعية عن طريق تدمير قمر صناعي أطلقته إلى مدار الأرض.

 وقد اخترع العلماء الصينيون أجهزة أرضية قادرة على إصابة جهاز فضائي بأشعة الليزر. لكن كل تلك التكنولوجيات يمكن التعرف عليها. أما الروبوت الذكي الذي يزن 3.5 كيلوغرام فإنه يركب بطريقة سرية بجسم القمر الصناعي ويلحق ضررا بأجهزة توجهه في الفضاء وكل مكوناته الداخلية مع إبقاء هيكله الخارجي جاهزا للاستخدام.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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