"روس كوسموس" تقترح على "ناسا" المشاركة في مشروع المحطة المدارية الجديدة

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين أنه جاهز لأن يبحث مع زملائه في "ناسا" مشاركتهم في مشروع إنشاء محطة فضائية مدارية جديدة.

جاء ذلك على لسانه في المؤتمر الفلكي الفضائي الدولي الـ72 الذي يعقد حاليا في دبي.

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وقال:" يجب أن نفكر عن محطة جديدة. ولدينا اقتراح بهذا الشأن. وإنني جاهز لبحثه مع شركائنا".

مع ذلك فإن شركتي "بلو أورجين" و"سيارا سبايس" الأمريكيتين قد أعلنتا عن خططهما لإنشاء محطة فضائية أمريكية خاصة. وتم نشر البيان بهذا الشأن الاثنين 25 أكتوبر على موقعي الشركتين.

وجاء في البيان أنه ستشارك المشروع إلى جانب الشركتين المذكورتين شركات "بوينغ"، Redwire Space ، Genesis Engineering Solutions وكذلك جامعة أريزونا. وحسب البيان فإن المحطة الفضائية الجديدة ستبدأ في عملها في مدار الأرض في الفترة ما بين عام 2025 وعام 2030.

يذكر أن المؤتمر الفلكي الفضائي الدولي الـ72 يعقد في 25 – 29 أكتوبر في دبي تحت رعاية اتحاد الفلك الدولي. ويشارك في المؤتمر رؤساء الوكالات الفضائية من بلدان مختلفة وممثلون عن الصناعات الفضائية ومنتجو الأجهزة الفضائية. ويقدم الخبراء إنجازاتهم ويبحثون مشاريع البعثات الفضائية المستقبلية.

المصدر: تاس