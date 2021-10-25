"بايكونور" تطلق مركبة روسية إلى الفضاء قريبا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات بدأت في قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان لإطلاق مركبة شحن روسية إلى الفضاء.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري، وبناء على تعليمات اللجان الحكومية الروسية تم نقل صاروخ الفضاء الروسي Soyuz-2.1a ومركبة Progress MS-18 إلى مجمع الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان، وتم تثبيت الصاروخ والمركبة الموضوعة عليه بالوضع العمودي".

Next stage of rollout ✅



The Soyuz-2.1a rocket with the #ProgressMS18 cargo spacecraft is installed on the Site 31 launch pad (‘Vostok’). Now the service structures are to roll up pic.twitter.com/5Nc7a43jhl — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 25, 2021

وأضاف البيان "بدأت عملية نقل الصاروخ والمركبة إلى مجمع الإطلاق تمام الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، وبعد تثبيت الصاروخ بالوضع العمودي باشر الخبراء بالتحضيرات لعملية الإطلاق وفقا للجدول الزمني الموضوع مسبقا.. الصاروخ والمركبة من المفترض أن يطلقا من بايكونور في 28 أكتوبر الجاري تمام الساعة 3:00 بتوقيت موسكو".

After rolling up the service structures, specialists began working in accordance with the L-3 schedule.



The launch teams began to perform operations on preflight testing of systems and assemblies with the interface check of the onboard and ground equipment pic.twitter.com/8FkxPe1dzd — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 25, 2021

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مركبة Progress MS-18 ستحمل إلى المحطة الفضائية الدولية نحو 470 كلغ من الوقود، و420 ليترا من الماء، و40 كلغ الأوكسجين المعبأ بأسطونات، و1509 كلغ أخرى من الحمولة التي تضم أغذية وملابس ومعدات ومواد طبية.

المصدر: فيستي