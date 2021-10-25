 
مباشر

"بايكونور" تطلق مركبة روسية إلى الفضاء قريبا

الفضاء

twitter.com/roscosmos
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkzi

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات بدأت في قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان لإطلاق مركبة شحن روسية إلى الفضاء.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري، وبناء على تعليمات اللجان الحكومية الروسية تم نقل صاروخ الفضاء الروسي Soyuz-2.1a ومركبة Progress MS-18 إلى مجمع الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان، وتم تثبيت الصاروخ والمركبة الموضوعة عليه بالوضع العمودي".

وأضاف البيان "بدأت عملية نقل الصاروخ والمركبة إلى مجمع الإطلاق تمام الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، وبعد تثبيت الصاروخ بالوضع العمودي باشر الخبراء بالتحضيرات لعملية الإطلاق وفقا للجدول الزمني الموضوع مسبقا.. الصاروخ والمركبة من المفترض أن يطلقا من بايكونور في 28 أكتوبر الجاري تمام الساعة 3:00 بتوقيت موسكو".

إقرأ المزيد
"روس كوسموس": مسبار "لونا - 27" القمري الثقيل سيطلق من مطار "فوستوتشني" الفضائي

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مركبة Progress MS-18 ستحمل إلى المحطة الفضائية الدولية نحو 470 كلغ من الوقود، و420 ليترا من الماء، و40 كلغ الأوكسجين المعبأ بأسطونات، و1509 كلغ أخرى من الحمولة التي تضم أغذية وملابس ومعدات ومواد طبية.

المصدر: فيستي

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا