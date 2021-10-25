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وكالة الفضاء الأوروبية تضع قمرين جديدين في مدارات الأرض

الفضاء

وكالة الفضاء الأوروبية تضع قمرين جديدين في مدارات الأرض
youtube/VideoFromSpace
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أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية عن نجاحها بإيصال قمرين صناعيين جديدين إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة "يوم الأحد 24 أكتوبر الجاري تمكن صاروخ فضائي ثقيل من نوع Ariane-5 من إيصال قمرين صناعيين جديدين إلى مدارات الأرض".

وتبعا للبيان فإن الصاروخ أطلق يوم الأحد بتمام الساعة 3:10 بتوقيت باريس (5:10 بتوقيت موسكو) من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية، وحمل إلى الفضاء قمري SYRACUSE 4A و SES-17".

وأشار البيان إلى أن عملية إطلاق الصاروخ كان من المفترض أن تتم في 22 سبتمبر الفائت لكنها تأجلت بعد اكتشاف مشكلات في بعض المنظومات الأرضية، وتقرر بعدها إطلاقه في 24 أكتوبر، وفي هذا اليوم أيضا وقبل 7 دقائق من تنفيذ محاولة الإطلاق الأولى اكتشفت مشكلة في المرحلة الأولى للصاروخ لكن جرت معالجتها بسرعة ليتم إطلاقه بعد ساعة من الموعد المحدد.

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وسيعمل قمر SES-17 الذي يزن نحو 3.8 طن كقمر اتصالات لصالح وزارة الدفاع الفرنسية، وسيؤمن الاتصالات بين مراكز القيادة الفرنسية والقوات الفرنسية في مختلف أنحاء العالم.

أما قمر SES-17 الذي طورته شركة SES S.A فيزن أكثر من 6.4 طن، ومن المفترض أن يعمل في مدارات الأرض 15 عاما، وسيؤمن الاتصالات في مناطق الولايات المتحدة ودول أمريكا الجنوبية وكذلك الاتصالات ما بين السفن في مناطق المحيط الأطلسي.

المصدر: فيستي

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