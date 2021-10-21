روبوتات "ماركر" الروسية تثبت جدارتها في حماية المنشآت الفضائية

أعلن القائمون على مطار "فوستوتشني" الفضائي عن نجاح الاختبارات التي أجريت على "روبوتات" ماركر الروسية المخصصة لحماية المطار.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمؤسسة "الأبحاث المتقدمة" الروسية "أكمل روبوت ماركر الروسي الجديد تجاربه التي خصصت لإجراء جولات حراسة لمحيط مطار فوستوتشني الفضائي، وتمكن الروبوت من تنفيذ دورياته معتمدا بشكل كامل على منظومات التوجيه الذاتي وأنظمة الرؤية المزود بها".

وأشار البيان إلى أن تجارب استعمال الروبوت المذكور لحماية منطقة المطار بدأت منذ 8 أكتوبر الجاري، وجرت خلالها عملية إقران المنظومات الأساسية للروبوت بمنظومات الأمان الإلكترونية الخاصة بالمطار، وأثناء التجارب تمكن الروبوت المحمول على عربة مدولبة من تنفيذ جولات مراقبة لخطوط إمداد الطاقة وجولات لمراقبة محيط المطار ومرافقه الأساسية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن نسخة الروبوت التي استخدمت في التجارب جهزت بمنظومات طاقة هجينة تكفيها لتعمل وتتحرك لمدة 3 أيام، كما زودت بمنظومات رؤية ذكية مكنتها من تجاوز العقبات على طول المسار الذي كان محددا لها مسبقا.

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وروبوتات "ماركر" هي روبوتات قتالية طورت بالتعاون ما بين مؤسسة "الأبحاث المتقدمة" الروسية وشركة Android Technology، وتتحرك هذه الروبوتات على عربات مجنزرة أو مدولبة لتنفيد العمليات القتالية في المناطق الوعرة أو صعبة الوصول، وزودت بأجهزة توجيه متطورة يمكن ربطها بأجهزة التوجيه التي تثبت على مناظير بنادق الجنود، ليعمل كل منها كجندي إضافي قادر على التعامل ناريا مع قوات العدو، وسلحت برشاش آلي متوسط، وصواريخ موجهة مضادة للأفراد والعربات العسكرية.

المصدر: فيستي