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الممثلة يوليا بيريسيلد: تعلمنا المشي مجددا بعد عودتنا من الفضاء

الفضاء

الممثلة يوليا بيريسيلد: تعلمنا المشي مجددا بعد عودتنا من الفضاء
Roskosmos.ru
يوليا بيريسيلد تخرج من المركبة الفضائية
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قال أول طاقم سينمائي فضائي في العالم، يوليا بيريسيلد وكليم شبينكو إنهما تعلما المشي مجددا بعد عودتهما من مدار الأرض.

وقالت يوليا بيريسيلد:" أمضيت في مدار الأرض وقتا أقل بمقدار عشرات الأضعاف من زميلنا رائد الفضاء، أوليغ نوفيتسكي، لكنني صرت أحس كأنني أخطو في الماء وكأنني اتعلم المشي من جديد".

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وقال كليم شيبينكو:"بالتأكيد شأني شأن يوليا، استطعت المشي بعد الهبوط، إلا إنني ما زلت أشعر كأن دخانا يحيط بي على الرغم من أنني أستطيع المشي ودعمونا وقدموا لنا كل المساعدات، ،وشعرت كأنني في أرجوحة واتعلم المشي".

 ومضى قائلا:"كان يجب أن نتذكر كيف تجري تلك العملية (المشي)، لأننا نسيناها لمدة 12 يوما. أما أوليغ فإنه نسيها لمدة أشهرعلى الرغم من أنه كان يركض هناك بشكل دائم مقلدا جاذبية الأرض".

 يذكر أن الممثلة، يوليا بيريسيلد والمخرج، كليم شبينكو ورائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي عادوا في 17 أكتوبر الجاري إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية حيث صوّروا مشاهد من فيلم "التحدي" على مدى 12 يوما.

المصدر: RT

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