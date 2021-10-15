الصين تطلق بعثة مأهولة لمحطتها الفضائية في مهمة تستمر مدة قياسية

أطلقت الصين، مساء الجمعة، صاروخا يحمل مركبة تقل 3 رواد فضاء إلى نواة لمحطة فضاء مستقبلية حيث سيعيشون ويعملون لـ6 أشهر ما يعد مدة قياسية لطول المدة في مدار لرواد فضاء صينيين.

وحمل صاروخ من طراز "مارش-2إف" مركبة الفضاء "شنتشو-13"، وعلى متنها 3 رواد بينهم امرأة، من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم قانسو بشمال غرب الصين في الساعة 12:23 صباحا بتوقيت بكين.

ومن المتوقع أن يكتمل الالتحام بالكبسولة الرئيسية بالمحطة الفضائية "تيانخه" خلال الساعات الـ6 القادمة، لتبدأ المهمة التي من المزمع أن تواصل عمل الطاقم الأولي.

وأجرى أفراد الطاقم عمليتي سير في الفضاء، ونشروا ذراعا آلية بطول 10 أمتار قبل العودة من إقامتهم التي استمرت 90 يوما منتصف سبتمبر.

ويضم الطاقم الجديد 2 من المخضرمين في مجال السفر إلى الفضاء وهما الطيار تشاي تشي قانغ (55 عاما) ووانغ يا بينغ (41 عاما) وهي المرأة الوحيدة في المهمة، ويه قوانغ فو (41 عاما) الذي يقوم بأول رحلة له إلى الفضاء.

وبدأت الصين تشييد ما سيكون أول محطة فضاء دائمة لها في أبريل نيسان بإطلاق الوحدة "تيانخه"، أول وأكبر وحدات المحطة الـ3.

وستكون البعثة الحالية الثانية من 4 بعثات مأهولة مقررة إلى المحطة لاستكمال بنائها بحلول نهاية العام المقبل.

المصدر: "رويترز" + "أسوشيتد برس"