مركبة ناسا تلتقط صورة مثيرة لتآكل كثبان رملية "متوهجة" في فوهة بركانية على المريخ

بينما يُعرف المريخ بالكوكب الأحمر، يمكن العثور على مجموعة متنوعة من الألوان على سطح الكوكب.

وكما هو الحال على الأرض تماما، تأتي مجموعة الألوان التي يمكننا رؤيتها في الصور المأخوذة من المريخ من المعادن المتنوعة الموجودة على السطح أو تحته مباشرة.

وفي حالة الصور التي التقطتها مركبة Mars Reconnaissance، تظهر المعادن تحت السطحية في الأخاديد التي تآكلت أسفل جانب الكثبان الرملية العملاقة.

ويوضح الفريق المشرف على كاميرا HiRISE المذهلة، على متن مركبة Mars Reconnaissance المداررية: "بعض هذه الأخاديد تنتج مجموعة متنوعة من الألوان التي يتم تسليط الضوء عليها على المنحدرات (المضيئة) المواجهة للغرب، حيث تبدو الأخاديد متوهجة في ضوء الشتاء".

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وتدور المركبة المدارية Mars Reconnaissance حول المريخ منذ عام 2006، وتقوم كاميرا HiRISE بالتقاط صور عالية الدقة، تُظهر تنوع سطح المريخ.

وكانت "فوهة كايزر" (Kaiser Crater)، حقل الكثبان الرملية العملاقة في الداخل، هدفا متكررا للدراسة لـ HiRISE، لذلك توصل العلماء إلى التعرف على التغييرات الموسمية التي تحدث في هذا المشهد المتغير باستمرار.

ويقول فرق HiRISE إن الكثبان الرملية العملاقة في "فوهة كايزر" تتعرض لتآكل الأخاديد شديدة الانحدار كل عام في أواخر الشتاء، حيث تدفئ الشمس هذه المنحدرات ويتسرب صقيع ثاني أكسيد الكربون الموسمي (ما يعني أنه يتغير من مادة صلبة إلى غاز).

وتقع "فوهة كايزر" (Kaiser Crater) في Noachis Terra، وهي منطقة على سطح المريخ تقع بين حوضي التصادم العملاقين على المريخ: Argyre وHellas.

المصدر: phys.org