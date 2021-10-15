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السعوديون على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة تشاهد بالعين المجردة

الفضاء

السعوديون على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة تشاهد بالعين المجردة
Reuters
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يرصد غدا السبت، بسماء السعودية والوطن العربي، اقتران كوكب الزهرة بنجم قلب العقرب بعد غروب الشمس وبداية الليل، حيث سيزينان الأفق الجنوبي الغربي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

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وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، عبر صفحة الجمعية على "فيسبوك" و"تويتر" إنه خلال مواصلة كوكب الزهرة رحلته شرقا أمام نجوم العقرب في مداره حول الشمس سيلتقي بالنجم الضارب إلى الحمرة، قلب العقرب، على قبة السماء.

وأوضح أبو زاهرة أن "العثور على كوكب الزهرة سيكون في غاية السهولة بسبب لمعانه الفائق، حيث سيظهر في السماء بعد نحو نصف ساعة من غروب الشمس مثل قطعة من الألماس، وبعد حلول ظلمة الليل سيظهر قلب العقرب إلى أسفل يساره وسيفصل بينهما درجة تقريبا ويلاحظ أن قلب العقرب أقل لمعانا من الزهرة".

وأضاف رئيس فلكية جدة، أنه خلال اليومين التاليين سيبقى كوكب الزهرة بالقرب من قلب العقرب، ولكن سوف يتغير الموقع الظاهري بالنسبة لبعضهما البعض، وذلك نتيجة لحركة الزهرة الدائمة حول الشمس.

المصدر: صحيفة "عاجل"+"تويتر"

 

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