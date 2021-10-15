"روس كوسموس" ترفع السرية عن البرنامج القمري السوفيتي المأهول

رفعت شركة "أنظمة الفضائية الروسية"، بصفتها فرعا في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية، السرية عن برنامج تحقيق البعثة الفضائية السوفيتية المأهولة إلى القمر.

أفادت بذلك صحيفة "إزفيستيا" الروسية، نقلا عن مصدر في الشركة المذكورة.

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وتضمن التقرير الذي أعده منذ 56 عاما المهندسون في المعهد الـ885 السوفيتي للبحوث العلمية وصفا لمبادئ يجب أن يقوم عليها نظام القيادة اللاسلكي الإلكتروني المستقل الذي كان من شأنه ضمان تحقيق البعثة القمرية من قبل طاقم يضم 3 أفراد.

وكان على أجهزة المركبة الفضائية ذاتية القيادة، حسب البرنامج، أن تدرس وتختار بنفسها موقعا للهبوط على سطح القمر. وكان يخطط لأن تقلع المركبة أوتوماتيكيا من سطح القمر بعد هبوطها وتصل مدار القمر وتقترب من المركبة الأم وتلتحم بها، ثم تعود إلى مدار الأرض وتهبط برفق على الأرض.

وكان، حسب العضو في أكاديمية الفضاء الروسية، أندريه يونين، من المستحيل تحقيق المشروع القمري المأهول لعدم وجود منظومة خاصة بالهبوط على سطح القمر.

وقال الأكاديمي:" كان يمكن أن ينافس المهندسون السوفيت مهندسي ناسا في تصنيع المحركات، لكنهم تأخروا بشكل كارثي عنهم في مجال الإلكترونيات المايكروية والأجهزة اللاسلكية، ما منعهم من تصميم منظومة الهبوط ذاتية القيادة على سطح القمر، وأجبرهم كل ذلك على التخلي عن تحقيق البعثة القمرية المأهولة.

المصدر: تاس