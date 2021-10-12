الرائد الياباني واكاتا يختار مركبة Dragon لرحلته الفضائية القادمة

أعلن رائد الفضاء الياباني، كويتشي واكاتا، أنه اختار مركبة Crew Dragon الأمريكية ليذهب في رحلته القادمة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وفي مقابلة صحفية أجراها مؤخرا قال واكاتا: "لقد اتخذت قراري بالانضمام إلى المهمة الخامسة للرحلات المأهولة على متن مركبات Crew Dragon الأمريكية التي تطورها سبيس إكس، الرحلة قد تجري خريف 2022، وأخضع حاليا للتدريبات استعدادا لرحلتي الفضائية القادمة".

JAXA astronauts Koichi Wakata and Satoshi Furukawa have been scheduled for future long-term ISS missions!! 🚀@Astro_Wakata (left) will likely head for ISS in 2022, and @Astro_Satoshi in 2023! pic.twitter.com/6ukDO6ZzKG — JAXA Washington DC (@jaxa_wdc) November 20, 2020

وأضاف "هذه الرحلة ستكون خامس رحلة لي إلى الفضاء، كان لي 3 رحلات على متن مركبات أمريكية أعوام 1996 و2000 و2009، ورحلة على متن مركبة سويوز الروسية عام 2013، ومع الرحلة القادمة سأكون أول رائد فضاء ياباني قد زار الفضاء 5 مرات".

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وكانت ناسا قد أشارت في وقت سابق إلى أن رحلة Crew Dragon المأهولة الخامسة من المخطط أن تجري خريف العام القادم، ومن المفترض أن تحمل المركبة على متنها رواد ناسا، نيكول مان، وجو كاسادا، وربما ستحمل المركبة رائد فضاء روسي أيضا، كما قد يتم الإعلان عن أسماء بقية أعضاء الرحلة في وقت لاحق من العام الجاري.

المصدر: فيستي