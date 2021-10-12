تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية استعدادا لوصول سائحين يابانيين

تم اليوم رفع مدار المحطة الفضائية الدولية بنحو كيلومتر واحد.

وذلك في إطار التحضيرات لإطلاق مركبة "سويوز إم إس – 20" الروسية المأهولة بسائحين يابانيين على متنها.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي: "جرى يوم 12 أكتوبر تعديل مدار المحطة المخطط له مسبقا وذلك لخلق الظروف الباليستية لوصول مركبة "سويوز إم إس – 20" مدار الأرض وهبوطها على الأرض فيما بعد".

وحسب "روس كوسموس" فإن المحطة حققت المناورة بواسطة محركات وحدة "زفيزدا" الفضائية الروسية والتي تم تشغيلها الساعة 10.05 لتعمل لمدة 38.9 ثانية، ما أدى إلى رفع مدار المحطة بمقدار 940 مترا. أما الارتفاع المتوسط لتحليق المحطة في مدار الأرض فسيزداد بعد ذلك بمقدار 420.45 كيلومتر.

إقرأ المزيد

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم في الوقت الراهن الروس أوليغ نوفيتسكي، أنطون شباكليروف، يوليا بيريسيلد، كليم شيبينكو والأمريكيين مارك فاندي هاي، شاين كيمبرو، ميغان ماكارتور والياباتي آكيخيكو هوسيدي والأوروبية توما بيسكي.

جدير بالذكر أن مركبة "سويوز إم إس – 20" الروسية المأهولة يتوقع أن تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في 8 ديسمبر المقبل وستستغرق الرحلة الفضائية للمركبة 12 يوما وسيقودها رائد الفضاء الروسي، ألكسندر ميسوركين وعلى متنها الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومساعده التجاري يوزو هيرانو.

المصدر: تاس