مهندس إماراتي يتحدث لـRT عن مشاركته في تجربة تحاكي رحلة إلى القمر

ذكر مراسلنا مكسيم الطوري أن رائد الفضاء الإماراتي صالح العامري سيشارك في تجربة محاكاة للرحلة إلى القمر التي ستنطلق في 4 نوفمبر في العاصمة الروسية موسكو.

إقرأ المزيد

وأضاف المراسل أن فريق التجربة التي أطلق عليها SIRIUS-21، يتكون من 6 أفراد ويضم إلى جانب العامري، 3 مشاركين من روسيا وأمريكيين اثنين.

وفي إطار التجربة سيمضي أفراد الفريق 8 أشهر بمكان واحد في بيئة منعزلة خاصة تحاكي بيئة الفضاء، ليتمكنوا من التعايش في تلك البيئة في مهمة تحاكي الذهاب للقمر وجمع عينات من سطح الكوكب.

وأجرى مراسلنا حوارا مقتضبا باللغة الروسية مع العامري، وهو أول رائد فضاء ضمن مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، ومن إمارة أبو ظبي وهو خريج جامعة خليفة في الهندسة الميكانيكية، ومهندس ميكانيكي في شركة "أدنوك" منذ 6 أعوام.

وكانت الإمارات قد أعلنت في وقت سابق عن اختيار عبدالله الحمادي، وصالح العامري، ليكونا أول رائدي فضاء إماراتيين مرشحين للمشاركة في مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء (المهمة رقم 1)، ضمن برنامج SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) "البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة" المجمع التجريبي الأرضي بمعهد أبحاث الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو.

بعد نحو شهرين، تنطلق أول مهمة إماراتية لمحاكاة الحياة في الفضاء، حيث سيخوضها الطاقم رقم 1 عبدالله الحمادي وصالح العامري. إليكم لمحة عن هذه المهمة.#مشروع_الإمارات_لمحاكاة_الفضاءpic.twitter.com/B0jCD0EMcZ — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) September 26, 2021

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع المشترك بين معهد أبحاث الطب الحيوي ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يتضمن إجراء سلسة تجارب للعزلة تستمر 4 و8 و12 شهرا خلال خمس سنوات. وقد أجريت حتى الآن تجربتان، استمرت الأولى 17 يوما في عام 2017، وأجريت التجربة الثانية عامي 2018-2019 واستمرت أربعة أشهر.

المصدر: RT