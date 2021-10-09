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مهندس إماراتي يتحدث لـRT عن مشاركته في تجربة تحاكي رحلة إلى القمر

الفضاء

مهندس إماراتي يتحدث لـRT عن مشاركته في تجربة تحاكي رحلة إلى القمر
Sputnik
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ذكر مراسلنا مكسيم الطوري أن رائد الفضاء الإماراتي صالح العامري سيشارك في تجربة محاكاة للرحلة إلى القمر التي ستنطلق في 4 نوفمبر في العاصمة الروسية موسكو.

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تجربة محاكاة الرحلة إلى القمر ستبدأ في نوفمبر
تجربة محاكاة الرحلة إلى القمر ستبدأ في نوفمبر

وأضاف المراسل أن فريق التجربة التي أطلق عليها SIRIUS-21، يتكون من 6 أفراد ويضم إلى جانب العامري، 3 مشاركين من روسيا وأمريكيين اثنين.

وفي إطار التجربة سيمضي أفراد الفريق 8 أشهر بمكان واحد في بيئة منعزلة خاصة تحاكي بيئة الفضاء، ليتمكنوا من التعايش في تلك البيئة في مهمة تحاكي الذهاب للقمر وجمع عينات من سطح الكوكب.

وأجرى مراسلنا حوارا مقتضبا باللغة الروسية مع العامري، وهو أول رائد فضاء ضمن مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، ومن إمارة أبو ظبي وهو خريج جامعة خليفة في الهندسة الميكانيكية، ومهندس ميكانيكي في شركة "أدنوك" منذ 6 أعوام.

وكانت الإمارات قد أعلنت في وقت سابق عن اختيار عبدالله الحمادي، وصالح العامري، ليكونا أول رائدي فضاء إماراتيين مرشحين للمشاركة في مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء (المهمة رقم 1)، ضمن برنامج SIRIUS (Scientific  International Research In Unique Terrestrial  Station) "البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة" المجمع التجريبي الأرضي بمعهد أبحاث الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو.

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تجارب محاكاة الرحلة إلى القمر ستكون مستمرة
تجارب محاكاة الرحلة إلى القمر ستكون مستمرة

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع المشترك بين معهد أبحاث الطب الحيوي ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يتضمن إجراء سلسة تجارب للعزلة تستمر 4 و8 و12 شهرا خلال خمس سنوات. وقد أجريت حتى الآن تجربتان، استمرت الأولى 17 يوما في عام 2017، وأجريت التجربة الثانية عامي 2018-2019 واستمرت أربعة أشهر.

المصدر: RT

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