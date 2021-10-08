عمر الحمم البركانية على القمر أقل بمليار سنة مما كان يعتقد

كشف مقال لمجلة "ساينس" أن "عمر بقايا حمم متجمدة جلبتها مهمة صينية من القمر يقل بمليار سنة عن عينات جلبتها بعثات أخرى منذ عقود، مما يعني أن حرارة سطح القمر هدأت في وقت متأخر".

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وكان عمر العينات التي جلبتها البعثات الأمريكية والسوفيتية أكثر من 2.9 مليار سنة.

لكن عمر العينات التي جلبتها مهمة "شانجي-5" الصينية في أواخر العام الماضي حوالي 1.96 مليار سنة مما يعني استمرار النشاط البركاني لفترة أطول مما كان يعتقد في السابق.

وكان المسبار الصيني غير المأهول هبط في ديسمبر الماضي، على جزء لم يتم استكشافه من قبل في سهل كبير من الحمم البركانية يطلق عليه "محيطات العواصف".

وفي وقت لاحق تم جلب حوالي 1731 غراما من العينات إلى الأرض.

وكان أحد الأهداف الرئيسية لـ"شانجي-5"، التي سميت باسم إلهة القمر عند الصينيين، هو معرفة المدة التي ظل فيها القمر نشطا بركانيا.

وحسب رويترز "جعلت المهمة الصين ثالث دولة في العالم تحصل على عينات من القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق".

وتسعى الصين لإطلاق مهمتي "شانجي-6" و"شانجي-7" غير المأهولتين أيضا للقمر، في السنوات الخمس المقبلة لاستكشاف قطبه الجنوبي.

المصدر: "رويترز"