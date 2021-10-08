روسيا تسعى لتطوير أقمار صناعية جديدة للاتصالات

ذكرت وسائل إعلام روسية أن مؤسسات وشركات محلية تسعى لتطوير أقمار صناعية جديدة لتوفير الاتصالات والبيانات في مناطق الكرة الأرضية الشمالية.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال المدير العام لشركة Russian Satellite Communications الحكومية الروسية، أليكسي فولين: "أعلنت شركتنا عن مسابقة لتطوير قمر صناعي جديد سيحمل رمز AMU-4، وسيستخدم لتوفير الاتصالات بين سيبيريا ومناطق الشمال الأقصى للكرة الأرضية، وتأمين الاتصالات بين السفن التي ستمر على طول طريق بحر الشمال".

وأضاف "لقد أعلنا عن المسابقة في سبتمبر الفائت، نعم لقد ركزنا مرة أخرى على الاتصالات في سيبيريا والمناطق الشمالية كون عملية تأمينها بين السفن في تلك المناطق مهمة بالنسبة لنا.. القمر الجديد سيكون كبيرا وسيزن أكثر من طنين، لقد لاحظنا أن الطلب على أقمار الاتصالات الصناعية يتزايد من قبل البحرية والسفن والشركات البحرية".

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وأشار فولين إلى أن روسيا ستطلق قبل نهاية العام الجاري أيضا قمري اتصالات جديدين هما Express-AMU-3 وExpress-AMU، وستستخدمهما أيضا لتأمين الاتصالات في مناطق طريق بحر الشمال.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Russian Satellite Communications الروسية تعمل على تأمين الاتصالات في العديد من مناطق الكرة الأرضية عبر أقمار طورتها من فئة Express-AM و Express-AT.

المصدر: فيستي