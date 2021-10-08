"روس كوسموس" و"غازبروم" تبنيان معملا للأقمار الصناعية

يختتم عام 2022 بناء مصنع الأقمار الصناعية الذي ساهمت فيه كل من شركتي "روس كوسموس" و"غازبروم" الروسيتين.

صرح بذلك نائب رئيس شركة "غازبروم" فيتالي مارغيلوف، على هامش منتدى "بطرسبورغ الدولي للغاز الطبيعي.

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وقال إن المصنع سيتخصص في إنتاج الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد.

وأشار، مارغيلوف إلى أن إنتاج هذا النوع من الأقمار الصناعية يعتبر اليوم ذا مستقبل وأولويات في روسيا والعالم.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت عام 2019 ببدء إنشاء مصنع من شأنه تجميع الأقمار الصناعية في مدينة شولكوفو بضواحي موسكو. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فأعلن عام 2018 عن انطلاق عملية تحقيق برنامج "سفيرا" لأقمار الاتصالات والإنترنت. ويقضي البرنامج كذلك بإنتاج الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد. ويتوقع أن يبلغ العدد الإجمالي للأقمار الصناعية التي ستطلق إلى مدار الأرض في إطار هذا المشروع 380 قمرا صناعيا.

المصدر: تاس