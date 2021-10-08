ناسا و"روس كوسموس" بصدد إرسال رائد روسي إلى الفضاء على متن "دراغون" المأهولة

تعوّل ناسا على أن يقوم رائد فضاء روسي في خريف عام 2022 برحلة فضائية إلى المحطة الدولية ضمن الطاقم الخامس لمركبة Crew Dragon الأمريكية المأهولة.

إقرأ المزيد

أعلن ذلك مدير البرنامج الأمريكي الخاص بالمحطة الفضائية الدولية، جويل مونتالبانو، الأربعاء 6 أكتوبر في مؤتمر صحفي عقد في نظام أونلاين. وقال إن تلك المسألة بُحثت الأسبوع الماضي في موسكو.

ومضى قائلا:" زرت الأسبوع الماضي موسكو حيث تحدثت مع زملائي في "روس كوسموس" وحاولت التوصل إلى اتفاق والطلب من "روس كوسموس" إحالته إلى وزارة مختصة. ولا نزال نُصر على أن يكون رائد فضاء روسي على متن مركبة Crew 5 في خريف عام 2022. أما بشأن رائد فضاء أمريكي فسيحلق على متن مركبة "سويوز" المأهولة".

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بإمكانية الاتفاق بين ناسا و"روس كوسموس" بخصوص رحلات فضائية مشتركة. بينما قال مدير عام "روس كوسموس" دميتري روغوزين، إنه لا يرى أية حاجة في الوقت الراهن لمثل تلك الرحلات، فيما لم يستبعد بحث هذا الموضوع مع الزملاء الأمريكيين.

المصدر: تاس