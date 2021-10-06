"روس كوسموس" والتلفزيون الروسي يبحثان تغطية البعثات إلى كواكب أخرى

ستبحث مؤسسة "روس كوسموس" مع القنوات التلفزيونية الروسية الرائدة إمكانية مشاركتها في تغطية البعثات الفضائية الروسية التي ستتحقق عام 2022.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين في مقابلة مع إذاعة "إيخو موسكفي" (أصداء موسكو).

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وقال:" إننا نبحث الآن مع قنواتنا التلفزيونية الرائدة إمكانية مشاركتها في تغطية بعثاتنا التي ستبدأ العام المقبل".

وأعاد روغوزين إلى الأذهان أن شهر يوليو عام 2022 سيشهد انطلاق أول بعثة فضائية إلى القمر في تاريخ روسيا المعاصرة، وذلك بعد مرور 46 عاما على انتهاء البعثة السوفيتية القمرية الأخيرة. أما بعثة "إكزومارس" إلى المريخ فستنطلق، حسب روغوزين، في سبتمبر عام 2022.

وأوضح قائلا:" إننا طلبنا من قنوات "روسيا" و"روسيا – 24" و"إن تي في" وغيرها بأن تساعدنا في تصوير التحضيرات لهاتين البعثتين الفضائيتين وتحقيقهما كي تعرف البلاد والعالم أجمع كل شيء عن إنجازاتنا في مجال الفضاء.

المصدر: تاس