روسيا تطلق في يوليو عام 2022 مسبار "لونا - 25" إلى القمر

سيتم إطلاق مسبار "لونا – 25" إلى القمر في يوليو عام 2022.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين في مقابلة مع القناة التلفزيونية الروسية الأولى وقال:" نخطط العام المقبل لإرسال بعثة فضائية إلى القمر. وسنطلق مسبار "لونا – 25" في يوليو المقبل. أما سبتمبر عام 2022 فسيشهد إرسال بعثة "إكزومارس" إلى المريخ والتي ستستغرق 9 أشهر".

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يذكر أن المكتب الصحفي لـ "روس كوسموس" قد صرح في وقت سابق بأن إطلاق بعثة "لونا – 25" قد تم تأجيله من مايو إلى يوليو عام 2022. وستصبح البعثة أول مسبار أوتوماتيكي في روسيا المعاصرة يرسل إلى القمر وسيعقبه مسبار "لونا – 26" الذي سيطلق إلى القمر عام 2024 وبعده "لونا – 27" عام 2025. أما مسبار "لونا – 28" الثقيل الذي يعتبر تجربة للرحلة المأهولة فسيتم إطلاقه عام 2027.

فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من بعثة "إكزومارس" المريخية فكان يخطط لإرسالها أولا عام 2018. ثم تم تأجيل البعثة التي تتضمن الروفر الأوروبي ومنصة الهبوط الروسية "كازالتشوك" إلى عام 2020 ، ثم إلى عام 2022. ويتوقع أن تنطلق البعثة بواسطة صاروخ "بروتون" الروسي.

المصدر: تاس