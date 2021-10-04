موسكو تحتفل بالأسبوع العالمي للفضاء 4 ـ 10 أكتوبر

أعلنت عدة مراكز ثقافية وتعليمية في مدينة موسكو عن نيتها إحياء فعاليات خاصة في الفترة ما بين 4 و10 أكتوبر الجاري احتفالا بالأسبوع العالمي للفضاء.

وقال بيان صادر عن متحف الفضاء في موسكو مؤخرا "في الفترة ما بين 4 و10 أكتوبر من كل سنة يحتفل العالم بأسره بالأسبوع العالمي للفضاء، ومتحفنا سيحيي فعاليات خاصة احتفالا بهذه المناسبة، بداية هذا الأسبوع من كل عام تتزامن مع الذكرى السنوية لإطلاق أول قمر صناعي لمدارات الأرض والذي أطلق في 4 أكتوبر 1957.. متحفنا يحضّر كل عام برنامجا مميزا للاحتفال بهذا الأسبوع".

وأضاف البيان أن "يومي 4 و5 أكتوبر سيشهدان مؤتمرات واجتماعات تضم القائمين على المتحف وشخصيات روسية وعالمية مهتمة بشؤون الثقافة والمتاحف والتعليم، وسيناقش الخبراء مواضيع تتعلق بتطوير المتاحف والتعاون بينها وبين المؤسسات التعليمية، كما ستناقش طرق اجتذاب الشباب للمتاحف عبر المنصات الرقمية وغيرها من الوسائط".

وفي 7 أكتوبر الجاري سيشهد المتحف أيضا احتفالية مخصصة لتكريم الفائزين بالمسابقة الإبداعية التي كرست لفعالية "أسبوع الفضاء المفتوح" الروسية، والتي كان موضعها الأساسي مخصصا هذا العام لخروج أول رائد للفضاء المفتوح.

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وتجدر الإشارة إلى أن متحف الفضاء في موسكو والذي تأسس عام 1981 يعتبر من أهم المراكز الثقافية والتعليمية في العاصمة الروسية، ويضم العديد من الصالات والأماكن التي يستطيع الناس من خلالها التعرف على تاريخ الرحلات الفضائية والاختراعات التي طورت في هذا المجال وتوسيع معارفهم عن المجموعة الشمسية وكواكبها والفضاء بشكل عام.

المصدر: فيستي