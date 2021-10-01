مركبة Dragon تعود للأرض بحمولة من المحطة الفضائية الدولية

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أن مركبة Dragon انفصلت بنجاح عن المحطة الفضائية الدولية وعادت إلى الأرض بحمولة من المحطة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المركبة انفصلت عن المحطة وعادت نحو الأرض لتنفذ هبوطا فوق مياه المحيط الأطلسي بالقرب من سواحل فلوريدا، إذ هبطت على المياه مساء يوم الخميس 30 سبتمبر بتمام الساعة 22:59 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، (5:59 صباح يوم الجمعة 1 أكتوبر بتوقيت موسكو).

وحملت المركبة إلى الأرض نحو 2.9 طن الحمولة التي تشمل بعض المعدات وعينات من التجارب العلمية التي أجراها الرواد على متن المحطة.

وكانت هذه المركبة قد أطلقت نحو المحطة الفضائية الدولية في أغسطس الفائت في إطار مهمة الإمداد التجاري الفضائي رقم 23 لشركة "سبيس إكس"، ونقلت إلى هناك حينها حمولة شملت معدات للتجارب العلمية، ومواد قد تستخدم في عمليات البناء في الفضاء مستقبلا، ومواد تستعمل للحماية من الإشعاعات الفضائية.

LIVE NOW: A @SpaceX Dragon spacecraft returns to Earth with @ISS_Research that could help us better understand neurodegenerative diseases, gene expression, & muscle atrophy. Undocking from the @Space_Station is at 9:05am ET (13:05 UT). Watch: https://t.co/frB8nJiTt8 — NASA (@NASA) September 30, 2021

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ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ نوفيتسكي، وبيوتور دوبروف، والرواد الأمريكيون، مارك فاندي هاي، وروبرت كمبرد، وميغان مكارثر، والرائد الفرنسي، توما بيسكيه، والرائد الياباني، أكيهيكو هوشيد.

المصدر: فيستي