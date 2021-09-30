روسيا تجهز دفعة جديدة من أقمار "غونيتس" لمراقبة الأرض

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تخطط لإطلاق دفعة جديدة من أقمار منظومة "غونيتس" العام القادم.

وقال بيان صادر عن المؤسسة مؤخرا "تخطط روسيا لإطلاق دفعة جديدة من أقمار Gonets-M إلى مدارات الأرض، الأقمار № 33 و№ 34 و№ 35 من المفترض أن تطلق من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي، عملية الإطلاق من المفترض تنفيذها في الربع الرابع من العام القادم، وضمن عقود موقعة ما بين روس كوسموس والمركز المسؤول عن تشغيل مرافق البنى التحتية في المطار المذكور".

وأضاف البيان "سيستخدم في عملية إرسال الأقمار المذكورة إلى مدارات الأرض صاروخ فضائي روسي من نوع Soyuz-2.1b، وهذه العملية تعتبر أول علملية إطلاق لأقمار غونيتس من مطار فوستوتشني الفضائي.. عملية الإطلاق السابقة لهذا التنوع من الأقمار جرت من قاعدة بليسيتسك الفضائية التي تشرف عليها وزارة الدفاع الروسية".

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وصممت روسيا منظومة "غونيتس" لتضم أقمارا صناعية تعمل في المدارات الأرضية المنخفضة، وتوفر الاتصالات ونقل البيانات إلى المناطق النائية من الأرض، بما في ذلك مناطق أقصى الشمال الروسي.

وخصصت أقمارها لتكون متعددة المهام، فهي تعمل كأقمار اتصالات، وأقمار لمراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية فضلا عن مراقبتها لأحوال الطقس وحرائق الغابات والكوارث الأرضية.

المصدر: فيستي