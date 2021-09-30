 
مباشر

كوريا الجنوبية تطلق صاروخا فضائيا جديدا من صنعها

الفضاء

كوريا الجنوبية تطلق صاروخا فضائيا جديدا من صنعها
youtube/ S.Korean Spaceflight News
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/reg5

أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية أن بلادها ستنفذ قريبا عملية إطلاق صاروخ فضائي جديد مجهز بمحركات محلية الصنع.

وقال بيان صادر عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكورية الجنوبية "في أكتوبر القادم ستنفذ كوريا الجنوبية أول علملية إطلاق لصاروخ Nuri المعروف بـ KSLV-II، الصاروخ سيطلق من قاعدة Naro  في مقاطعة جولا نامدو، الاستعدادات لعملية الإطلاق دخلت مرحلتها النهائية".

وأضاف البيان "تم تثبيت الصاروخ على منصة الإطلاق في القاعدة، وتم اختبار جميع الأنظمة اللازمة لإطلاقه، الصاروخ من المفترض أن يرسل إلى مدارات الأرض في 21 أكتوبر، أو في الفترة ما بين 22 و28 من الشهر نفسه".

ويزن الصاروخ الجديد تبعا للمعلومات المتوفرة نحو 200 طن، وجهز بمحركات تعمل بالوقود السائل،  4 منها في مرحلته الأولية تزن 75 طنا، ومحرك في مرحلته الثانية، وآخر في المرحلة الثالثة.

إقرأ المزيد
أوروبا تستعد لإطلاق صواريخ Ariane 6 الفضائية الجديدة
أوروبا تستعد لإطلاق صواريخ Ariane 6 الفضائية الجديدة

 ويمكن لهذا الصاروخ حمل أوزان تصل إلى 1.5 طن إلى مدارات الأرض، وفي حال نجاح اختبارات إطلاقه الأولية قد تعتمده كوريا الجنوبية في إطلاق قمر جديد لها في مايو العام القادم.

المصدر: فيستي

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا