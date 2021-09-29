أوروبا تستعد لإطلاق صواريخ Ariane 6 الفضائية الجديدة

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أن الاستعدادات جارية على قدم وساق تحضيرا لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ Ariane 6 الجديدة إلى الفضاء.

وتبعا للوكالة فإن مركز غوايانا الفضائي التابع لكورو الفرنسية شهد مؤخرا احتفالية رسمية لتدشين مجمع إطلاق جديد مخصص لإرسال صواريخ Ariane 6 الأوروبية إلى الفضاء، وأن المجمع بني وفقا لعقود بقيمة 600 مليون يورو كانت قد وقعتها وكالة الفضاء الأوروبية مع وكالة الفضاء الفرنسية عام 2015.

ويضم المجمع الجديد منصة لإطلاق الصواريخ تزن 700 طن، وبرج خدمة متنقل وزنه 800 طن وارتفاعه 90 مترا، فضلا عن مبنى خاص بتجميع أجزاء الصواريخ، كما جهز المجمع بأنظمة تبريد مائية خاصة للمساعدة في تخفيض الحرارة عند تنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية.

وحول الموضوع قال المدير العام للمركز الوطني الفرنسي لأبحاث الفضاء، فيليب بابتيست:" هدفنا هو هو الالتزام بالمواعيد لتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ الجديدة والتي من المفترض أن تتم عام 2022.. هذا المجمع سيعطي أوروبا استقلالية في الوصول إلى الفضاء".

إقرأ المزيد

أما صواريخ Ariane 6 التي يخطط لإطلاقها من المجمع المذكور فهي صواريخ فضاء أوروبية من الجيل الجديد، وستطلق منها نسختان: نسخة Ariane 62 الخفيفة القادرة على نقل حمولات تصل إلى 5 أطنان إلى الفضاء، ونسخة Ariane 64 التي ستكون قادرة على نقل 10،5 طن من الحمولات إلى المدارات الفضائية.

المصدر: فيستي