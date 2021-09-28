الولايات المتحدة تطلق قمرا جديدا لاستشعار الأرض عن بعد

أعلنت وكالة ناسا عن نجاح عملية إطلاق قمر صناعي أمريكي جديد مخصص لاستشعار الأرض عن بعد.

وتبعا للوكالة فإن عملية إطلاق قمر 9- Landsat الجديد جرت يوم الاثنين 27 سبتمبر الجاري، من قاعدة فاندنبرغ التابعة للقوات الجوية الأمريكية في كاليفورنيا، بتمام الساعة 15:38 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (22:38 بتوقيت موسكو)، وباستخدام صاروخ أمريكي الصنع من نوع Atlas V.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية إطلاق القمر كان من المفترض أن تجري في الـ من23 سبتمبر لكنها تأجلت لأسباب تتعلق بحالة الطقس في منطقة قاعدة الإطلاق حينها.

ويعتبر القمر الذي أطلق مؤخرا تاسع قمر من فئة Landsat تطلقه وكالة ناسا بالتعاون مع وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، ويفترض أن يحل محل قمر Landsat 7 الذي أطلق عام 1999، ويعمل في مدار يرتفع نحو 705 كلم عن سطح الأرض ليرسل صورا وبيانات يومية إلى المراكز الأرضية.

Congratulations to @NASA and @USGS on the launch of #Landsat 9! Today’s launch will continue five decades of continuous Landsat Earth observation to monitor, understand, and manage land resources needed to sustain human life and measure the effects of climate change. https://t.co/m7tUxk6keM — Vice President Kamala Harris (@VP) September 27, 2021

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وتجدر الإشارة إلى أن ناسا كانت قد بدأت مشروعها المشترك مع وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية لاستشعار الأرض عن بعد منذ القرن الماضي، وأطلقتا أول قمر من فئة Landsat عام 1972.

المصدر: فيستي