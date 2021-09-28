 
مباشر

الولايات المتحدة تطلق قمرا جديدا لاستشعار الأرض عن بعد

الفضاء

الولايات المتحدة تطلق قمرا جديدا لاستشعار الأرض عن بعد
youtube/ SciNews
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdtu

أعلنت وكالة ناسا عن نجاح عملية إطلاق قمر صناعي أمريكي جديد مخصص لاستشعار الأرض عن بعد.

وتبعا للوكالة فإن عملية إطلاق قمر 9-  Landsat الجديد جرت يوم الاثنين 27 سبتمبر الجاري، من قاعدة فاندنبرغ التابعة للقوات الجوية الأمريكية في كاليفورنيا، بتمام الساعة 15:38 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (22:38 بتوقيت موسكو)، وباستخدام صاروخ أمريكي الصنع من نوع Atlas V.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية إطلاق القمر كان من المفترض أن تجري في الـ من23 سبتمبر لكنها تأجلت لأسباب تتعلق بحالة الطقس في منطقة قاعدة الإطلاق حينها.

ويعتبر القمر الذي أطلق مؤخرا تاسع قمر من فئة Landsat تطلقه وكالة ناسا بالتعاون مع وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، ويفترض أن يحل محل قمر Landsat 7 الذي أطلق عام 1999، ويعمل في مدار يرتفع نحو 705 كلم عن سطح الأرض ليرسل صورا وبيانات يومية إلى المراكز الأرضية.

إقرأ المزيد
روسيا تبدأ في نشر منظومة إنترنت فضائي في مدار الأرض
روسيا تبدأ في نشر منظومة إنترنت فضائي في مدار الأرض

وتجدر الإشارة إلى أن ناسا كانت قد بدأت مشروعها المشترك مع وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية لاستشعار الأرض عن بعد منذ القرن الماضي، وأطلقتا أول قمر من فئة Landsat عام 1972.

المصدر: فيستي

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا