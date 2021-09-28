روسيا لأول مرة تعرض نموذج القاطرة الفضائية "زيوس" في الخارج

ستعرض روسيا في الإمارات العربية المتحدة، نموذجا للقاطرة النووية الفضائية "زيوس"، التي تخطط مؤسسة "روس كوسموس" لاستخدامها في الرحلات الفضائية البعيدة.

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وتشير الوثائق الرسمية المنشورة في الموقع الرسمي للمشتريات الحكومية، إلى أن هذا النموذج سيعرض في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المزمع عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة، أيام 25-29 أكتوبر المقبل.

ويذكر أن نموذج القاطرة الفضائية "زيوس" كان قد عرض لأول مرة في معرض منتدى "الجيش-2021". وأما وحدة النقل والطاقة التي تعتبر أساس القاطرة الفضائية "زيوس" فكانت قد عرضت في عامي 2019 و2020 في منتدى "الجيش أيضا.

ووفقا للوثائق التي قدمتها مؤسسة "روس كوسموس" للمشتريات الحكومية سيكون طول النموذج الذي سيعرض في دولة الإمارات العربية 81 سنتمترا.

وتجدر الإشارة، إلى أن القاطرة الفضائية النووية مخصصة للرحلات الفضائية إلى القمر وكواكب المنظومة الشمسية الأخرى، ومنحت اسم "زيوس" (هو الإله الأعلى ووالد أبولو وأرتميس في الأساطير اليونانية).

المصدر: نوفوستي