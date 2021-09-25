ممثل مسلسل "ستار تريك" سيطير إلى الفضاء على متن مركبة بيزوس

قال موقع TMZ، إن الممثل الكندي ويليام شاتنر، الذي لعب دور الكابتن كيرك في مسلسل ستار تريك، سينطلق إلى الفضاء في أكتوبر على متن مركبة تابعة للملياردير جيف بيزوس.

وفي حال تحقق ذلك، سيكون هذا الممثل، أكبر شخص عمرا يحلق في الفضاء. في مارس، بلغ عمره 90 عاما.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع، أن شاتنر سيكون ضمن الطاقم الثاني الذي سيطير على متن سفينة New Shepard. وسيستمر التحليق 15 دقيقة. وسيتم عمل فيلم وثائقي عن المهمة. ولم يعرف حتى الآن، هل سيرتدي شاتنر زي الكابتن كيرك.

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في يوليو الماضي، طار بيزوس نفسه إلى الفضاء. وبعد الانطلاق من موقع الإطلاق، عبرت كبسولة نيو شيبرد ما يسمى بخط كارمان، الذي يمتد على ارتفاع 100 كيلومتر ويفصل الغلاف الجوي للأرض عن الفضاء الكوني. ووصلت المركبة إلى ارتفاع 107 كلم فوق مستوى سطح البحر، حيث بلغت سرعتها 3595 كلم / ساعة أثناء الرحلة. كانت مدة الرحلة الإجمالية 10 دقائق و 10 ثوان.

المصدر: RBC Pro