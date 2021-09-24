لقطات فريدة للحظة مشاهدة طاقم مهمة Inspiration4 المدنيين للأرض من الفضاء لأول مرة

شاركت "سبيس إكس" لقطات فريدة من اللحظة التي رأى فيها طاقم Inspiration4 المكون من مدنيين بالكامل، الأرض من الفضاء لأول مرة على متن كبسولة Crew Dragon الفضائية.

وتُظهر اللقطات، التي صورها سيان بروكتور، أحد أفراد الطاقم الأربعة جنبا إلى جنب مع جاريد إيسكمان، وهايلي أرسينو وكريس سيمبروسكي ، الفريق يفتح القبة، النافذة المقببة الضخمة على متن مركبة Crew Dragon.

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وحدق الطاقم من النافذة مندهشين، بينما كانت الأشياء المحيطة بهم بما في ذلك المعدات ولعبة محشوة، طوال الوقت، تطفو في ظل انعدام الجاذبية.

ووقع إضافة نافذة Crew Dragon في "مقدمة" كبسولة الفضاء خصيصا للسماح للركاب بأخذ مناظر بانورامية رائعة.

ووقع إطلاق مهمة Inspiration4 في كبسولة Crew Dragon Resilienc التابعة لـ"سبيس إكس" في 16 سبتمبر على قمة صاروخ Falcon 9 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، حيث هبط في المحيط الأطلسي قبل منتصف ليل 18 سبتمبر.

وخلال رحلتهم القصيرة، وصل الفريق إلى ارتفاع مداري يبلغ نحو 364 ميلا فوق سطح الكوكب. وهذا هو أعلى مستوى يتم تحقيقه منذ STS-103، مهمة خدمة تلسكوب هابل الفضائي في عام 1999، وخامس أعلى رحلة فضائية بشرية مدارية للأرض بشكل عام.

The moment when me and my amazing crew, @rookisaacman, @ArceneauxHayley, @ChrisSembroski opened up the @SpaceX cupola for the first time, a true highlight of the @inspiration4x mission. Make sure you tune into Countdown on @netflix to see more epic moments from space! @TIMEpic.twitter.com/AKmturr9Du — Dr. Sian “Leo” Proctor (@DrSianProctor) September 21, 2021

وقال الطاقم المكون من مدنيين بالكامل في مهمة Inspiration4 الخاصة بـ"سبيس إكس" إن الرحلة إلى الفضاء كانت "مذهلة" و"عاطفية" في أول مقابلة لهم منذ عودتهم إلى الأرض في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصدر: ديلي ميل