البرنامج القمري الروسي الجديد يقضي بإنشاء محطة فضائية جديدة في مدار الأرض

سيضم البرنامج القمري الروسي الجديد الذي كشف عنه أمس موقع المشتريات الحكومية الروسي إنشاء محطة فضائية روسية في مدار الأرض.

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من شأنها أن تلعب دور رأس جسر تنطلق منه بعثات فضائية روسية مأهولة وغير مأهولة إلى القمر.

وستضمن المحطة الروسية، حسب موقع المشتريات الحكومية، 7 وحدات فضائية ومنظومة قصيرة القطر للطرد المركزي.

ومن بين تلك الوحدات: وحدة أساسية، وحدة للعقد الانتقالية، وحدة تلتحم بها مركبات فضائية، وحدة حرة تحلق حول المحطة، مختبر وحدة قابلة للتحويل إلى وحدات ذات وظائف أخرى، وحدة احتياطية.

وجاء في وثائق "روس كوسموس" أن المحطة المدارية الروسية ستعد جزءا لا يتجزأ من البنية الفضائية المستخدمة لتحقيق البعثات إلى القمر.

ووفقا للمعلومات والوثائق التي نُشرت على موقع المشتريات الحكومية فإن مؤسسة "روس كوسموس" ستنفق مبلغا قدره 1.7 مليار روبل ( نحو 25 مليون دولار) لدراسة ظروف إقامة رواد الفضاء الروس على القمر ومداره.

جدير بالذكر أن الوثائق التي نشرتها "روس كوسموس" لا تقضي باستخدام صاروخ فائق الثقل لإطلاق مركبة قمرية بل تقضي باستخدام صاروخ "أنغارا" الثقيل الجاري اختباره الآن.

المصدر: تاس