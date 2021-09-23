شركة ناشئة تحاول تحطيم الرقم القياسي الروسي لأعلى ارتفاع وصله صاروخ خاص

تنوي شركة Success Rockets الروسية، تحطيم الرقم القياسي الوطني لأعلى ارتفاع وصله صاروخ خاص، خلال اختبار نموذج صاروخها شبه المداري Nebo-25 الذي سيطلق من موقع في مقاطعة أستراخان.

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ويقول أوليغ منصوروف، مؤسس ومدير عام الشركة، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "يجب أن يحقق الصاروخ سرعة تعادل ضعف سرعة الصوت ويتجاوز ارتفاع 20 كلم".

وأوضح مصدر في المكتب الإعلامي للشركة، أنه إذا نجحت المحاولة سيتم تسجيل رقم قياسي وطني جديد لأعلى ارتفاع وصله صاروخ خاص.

ويضيف المصدر، يعمل الصاروخ Nebo-25 بالوقود الصلب وهو من مرحلة واحدة، طوله 3.5 متر وقطره 11 سنتمترا ووزنه 65 كلغم. ويخطط لتلقي معلومات القياس عن بعد من الصاروخ خلال رحلته، وجمع وتسجيل جميع المؤشرات اللازمة على متن الصاروخ وتحقيق هبوط آمن.

ووفقا للقانون الدولي لا يعتبر الصاروخ فضائيا إلا إذا ارتفع إلى 100 كيلومتر وأكثر، وبعكسه يعتبر شبه مداري.

المصدر: نوفوستي