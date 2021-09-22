الصين تسعى لتزويد الصواريخ الفضائية بالهيدروجين المسال

صممت الإدارة الصينية للعلم الجو- فضائي والتقنيات منظومة وطنية خاصة بإسالة الهيدروجين لتزود به الصواريخ الفضائية من الجيل الجديد من طراز Changzheng-5-be و Changzheng-7.

أفادت بذلك صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

وحسب الصحيفة فإن الأجهزة الجديدة قد أنتجت 35.55 متر مكعب من هذا الوقود البيئي خلال 35 ساعة. وأوضح مصممو الإدارة أن المنظومة قادرة على توليد حتى 2.3 طن من الهيدروجين المسال كل يوم.

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ويفترض أن تقلل المنظومة إلى حد بعيد من اعتماد الصين على التكنولوجيات المستوردة والمستخدمة في القطاع الفضائي الصيني، ويشار إلى أن المنظومة الجديدة ستلبي طلب الصين بهذا النوع من الوقود.

وأعلن مدير المعهد الـ101 التابع لأكاديمية البحوث الصينية السادسة، فان تينغ هان، أن نسبة قطع الغيار الوطنية في المنظومة الجديدة بلغت 90%. وأضاف أن مثل هذه التكنولوجيات يمكن أن تساعد في تطوير صناعة الهيدروجين في جمهورية الصين الشعبية.

يذكر أن الصين تطوّر بنشاط برنامجها الفضائي ويتوقع أن تطلق العام الجاري 40 صاروخا فضائيا، ما يعتبر رقما قياسيا وطنيا.

المصدر: تاس