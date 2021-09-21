روغوزين يتحدث عن مصير المطار الفضائي الروسي العائم

سيتم تحديد مصير المطار الفضائي العائم عما قريب. حسبما أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين على هامش مؤتمر "مدار الشباب" للعلوم التطبيقية.

وقال إنه يخطط لتكييف المطار الفضائي العائم على إطلاق صواريخ "سويوز – 5" الواعدة الجاري تصميمها حاليا في روسيا.

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يذكر أن المطار الفضائي العائم يتضمن منصة الإطلاق العائمة Odyssey (أوليس) وسفينة القيادة. وتم تنفيذ هذا المشروع لغاية عام 2014 حيث تم إطلاق 32 صاروخا أوكراني الصنع من طراز "زينيت" من منصة الإطلاق العائمة بالقرب من شاطئ الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي عام 2014 تم تعليق عمل المطار الفضائي العائم إلى أن ظهر صاحب جديد للمشروع وهي شركة S7 الروسية للخطوط الجوية المدنية والتي نقلت في الربيع عام 2020 منصة الإطلاق وسفينة القيادة من الشاطئ الأمريكي الغربي إلى مرفأ معمل السفن "سلافيانسك" في منطقة الشرق الأقصى الروسي.

المصدر: تاس