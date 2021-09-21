شركة خاصة روسية تنوي إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية عام 2022

تعتزم شركة " سبوتنيكس" الروسية الخاصة، بصفتها فرعا من مركز "سكولكوفو" للمبتكرات، أن تطلق في الربع الأول من العام المقبل مجموعة من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم.

وذلك في إطار برنامج Space-Pi للتعرف الأوتوماتيكي على السفن البحرية.

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وقال ناطق باسم الشركة الخاصة إن صاروخا حاملا للأقمار الصناعية التابعة لمشروع Space-Pi سيطلق في الربع الأول من العام المقبل.

وأكد أن مؤسسة دعم المبتكرات Space-Pi تولت تحضير كل الأقمار الصناعية، بما فيها تلك التي صممته شركة "سبوتنيكس" الروسية وستكون الأقمار الصناعية كلها جاهزة للأطلاق نهاية العام الجاري.

يذكر أن برنامج Space-Pi هو مشروع علمي تنويري خاص بتصميم وإنتاج الأقمار الصناعية صغيرة الحجم بأبعاد( 10 × 10 × 10 سنتيمترات) من طراز "كوبسايت" التي تعتمد منصة إلكترونية رقمية روسية.

المصدر: تاس