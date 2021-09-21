مسبار قمري أمريكي يعتزم البحث عن الماء في القطب الجنوبي للقمر

سيهبط روفر VIPER الأمريكي، الذي سيطلق إلى القمر في إطار برنامج "أرتميس"، بالقرب من الحافة الغربية لحفرة "نوبل" القمرية.

أفادت بذلك، لوري غليز، رئيسة قسم الكواكب في ناسا في مؤتمر صحفي عقدت الاثنين 20 سبتمبر في مقر ناسا. وقالت:" إننا درسنا 4 مواقع لهبوط الروفر في منطقة القطب الجنوبي للقمر فاخترنا الجزء الغربي لحفرة "نوبل" لأنها تعد من أبرد المناطق في المنظومة الشمسية.

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وسيساعدنا الروفر في فهم ما إذا كان الماء موجودا في الحفر الظليلة على سطح القمر أم لا".

ومن ناحية أخرى فإن المكان المذكور يعتبر أفضل المواقع للاتصال بالأرض وشحن البطاريات.

وأشارت، لوري غليز إلى أن الروفر VIPER سيدرس 6 مناطق في حفرة "نوبل" حيث سيجري دراسات متعلقة بقياس الأطياف وسيأخذ عينات من الصخور والجليد من عمق كبير. وستساعد المعلومات التي سيجمعها الروفر ناسا في اختيار موقع لهبوط رواد الفضاء على سطح القمر وإنشاء قاعدة قمرية في المستقبل.

ويمكن الاستفادة من تلك المعلومات كذلك للحصول على الأكسجين والهيدروجين اللذين يمكن أن يستخدما لإنتاج الوقود الصاروخي.

وستستغرق البعثة، حسب لوري غليز، 100 يوم، وسيقطع الروفر خلال هذه الفترة مسافة تقدر بضعة كيلومترات ليجمع عينات من الصخور القمرية باستخدام أجهزة تم تزويده بها.

يذكر أن شركة Astrobotic الأمريكية تولت نقل الروفر إلى القمر نهاية عام 2023.

جدير بالذكر أن ناسا تعوّل على إنزال روادها على سطح القمر عام 2024.

المصدر: تاس