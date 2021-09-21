مركبة الشحن "تيانتشو -3" تلتحم بالمحطة الفضائية الصينية

أعلن البرنامج الصيني للرحلات المأهولة، أن مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو -3"، التحمت يوم الاثنين بالمحطة الفضائية الصينية تيانجونغ.

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ويذكر أن الصين أطلقت صاروخ النقل Changzheng-7 وعلى متنه مركبة الشحن في الساعة 15.10 بالتوقيت المحلي (الساعة 10.10 بتوقيت موسكو) من يوم الاثنين 20 سبتمبر من مطار Wenchang الفضائي في جزيرة هاينان، وبعد مضي 10 دقائق على إطلاق الصاروخ، انفصلت عنه المركبة في المدار المخصص.

وقد التحمت المركبة بالمحطة الفضائية الصينية في الساعة 22.08 بتوقيت بكين (الساعة 17.08 بتوقيت موسكو) أي بعد حوالي سبع ساعات من إطلاقها.

ويشير البيان، إلى أن المركبة حملت إلى المحطة الفضائية الصينية بضائع ومعدات ووقودا ومواد لرواد الفضاء الذين سيتوجهون إلى المحطة الفضائية في شهر أكتوبر المقبل.

المصدر: نوفوستي