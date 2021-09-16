حل لغز كوني بعد 900 عام .. كشف ماهية مستعر أعظم شوهد لأول مرة فوق الصين!

حلّ باحثون لغزا كونيا عمره 900 عام حول أصول مستعر أعظم رُصد لأول مرة فوق الصين عام 1181.

وحُدد سديم خافت وسريع التوسع يسمى Pa30 كمصدر لانفجار القرن الثاني عشر، والذي قال عنه علماء الفلك الصينيون واليابانيون كان ساطعا مثل كوكب زحل، وظل مرئيا لمدة ستة أشهر.

وقال الخبراء إن Pa30، الذي يحيط بنجم Parker - أحد أكثر النجوم سخونة في مجرة ​​درب التبانة - يناسب شكل وموقع وعمر المستعر الأعظم التاريخي.

ولم يكن هناك سوى خمسة مستعرات عظمى ساطعة في مجرة ​​درب التبانة في الألفية الماضية، بما في ذلك سديم السلطعون الشهير.

وعلى الرغم من تسجيل علماء الفلك في القرن الثاني عشر موقعا تقريبيا في السماء لمشاهدة حدث عام 1181، لم يتم التعرف على أي بقايا مؤكدة للانفجار حتى الآن.

ووقع الاكتشاف بواسطة فريق من علماء الفلك الدوليين من هونغ كونغ والمملكة المتحدة وإسبانيا والمجر وفرنسا.

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وفي ورقة بحثية جديدة، وجدوا أن سديم Pa30 يتمدد بسرعة قصوى تزيد عن 1100 كيلومتر في الثانية (بهذه السرعة، سيستغرق السفر من الأرض إلى القمر خمس دقائق فقط).

واستخدموا هذه السرعة لاشتقاق عمر يبلغ حوالي 1000 عام، والذي سيتزامن مع أحداث عام 1181.

وقال البروفيسور ألبرت زيلسترا، من جامعة مانشستر، أحد علماء الفلك المشاركين في البحث: "التقارير التاريخية تضع النجم الضيف بين كوكبتين صينيتين، تشوانشي وهواغاي. ويناسب نجم Parker الموقف جيدا. وهذا يعني أن العمر والموقع يتناسبان مع أحداث عام 1181".

واقتُرح أن Pa30 ونجم Parker تشكلا نتيجة اندماج اثنين من الأقزام البيضاء.

ويعرف القزم الأبيض بأنه ما تصبح عليه النجوم مثل الشمس في نهاية حياتها عندما تستهلك كل وقودها النووي.

ويُعتقد أن أحداث الاندماج هذه للأقزام البيضاء تؤدي إلى نوع نادر وخافت نسبيا من المستعرات الأعظمية، يسمى "مستعر أعظم من النوع Iax".

وقال البروفيسور زيلسترا: "زهاء 10% فقط من المستعرات الأعظمية، تأتي من هذا النوع، وهي غير مفهومة جيدا. وحقيقة أن SN1181 كان باهتا ولكنه تلاشى ببطء شديد، يناسب هذا النوع. إنه الحدث الوحيد من نوعه حيث يمكننا دراسة كل من السديم المتبقي والنجم المدمج، ولدينا أيضا وصف للانفجار نفسه".

ويؤدي اندماج النجوم المتبقية والأقزام البيضاء والنجوم النيوترونية إلى تفاعلات نووية شديدة وتشكيل عناصر ثقيلة غنية بالنيوترونات مثل الذهب والبلاتين.

وأضاف زيلسترا: "إن الجمع بين كل هذه المعلومات مثل العمر والموقع وسطوع الحدث والمدة المسجلة تاريخيا لمدة 185 يوما، يشير إلى أن نجم Parker وPa30 هما نظيران لـ SN 1181. وهذا هو المستعر الأعظم الوحيد من النوع Iax حيث يمكن إجراء دراسات تفصيلية للنجم والسديم المتبقي. ومن الجيد أن تكون قادرا على حل لغز تاريخي وفلكي".

ونُشر البحث في Astrophysical Journal Letters.

المصدر: ديلي ميل