روسيا تطلق حتى نهاية العام ثلاث مجموعات أخرى من أقمار OneWeb

أعلن فلاديمير أوستيمينكو، مدير المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس"، أن بلاده تخطط لإطلاق ثلاثة صواريخ نقل على متنها أقمار OneWeb البريطانية للاتصالات، حتى نهاية العام الجاري .

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ويشير أوستيمينكو في موقعه بشبكة "تيليغرام"، إلى أنه "أطلقت في 14 سبتمبر بنجاح المجموعة العاشرة من أقمار OneWeb، وبذلك أصبح عددها في الفضاء أكثر من 300 قمر صناعي، وبموجب الخطة المعتمدة، يجب إطلاق ثلاث مجموعات أخرى حتى نهاية عام 2021 ".

ويذكر أن المكتب الصحفي لشركة "غلاف كوسموس" سبق وأعلن في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أنه في عام 2021 ستطلق من مطارات بايكونور وفوستوتشني وكورو الفضائية 8-10 صواريخ نقل من طراز "سويوز" وعلى متنها أقمار OneWeb، وقد أطلقت بالفعل ستة منها بنجاح.

ومن جانبه أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، سيطلق من مطار فوستوتشني الفضائي يوم 14 أكتوبر المقبل صاروخ النقل "سويوز" مع مجموعة من أقمار OneWeb. ومن المنتظر إطلاق مجموعة أخرى من بايكونور يوم 23 ديسمبر المقبل، ومجموعة ثالثة يوم 29 ديسمبر من مطار كورو الفضائي.

المصدر: نوفوستي