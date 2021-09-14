إطلاق ناجح لصاروخ "سويوز" الروسي حاملا 34 قمرا بريطانيّا

انطلق صاروخ "سويوز 2.1 بي" بنجاح من مطار "بايكونور" الفضائي في كازاخستان حاملا جهاز "فريغات" البحثي الروسي، و34 قمرا صناعيا بريطانيا للاتصال من نوع OneWeb.

وانطلق الصاروخ في الساعة 21:07 مساء الثلاثاء، بتوقيت موسكو.

وفي وقت لاحق أكد مدير مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين، أن عملية الإطلاق تمت بشكل طبيعي وأن جهاز "فريغات" مع الأقمار البريطانية انفصل عن الصاروخ في مرحلة ثانية من الرحلة لإيصال الأقمار إلى مداراتها المنشودة.

وأصبحت عملية الإطلاق هذه الـ15 من نوعها منذ مطلع العام، ومن المقرر أن يبلغ عددها الإجمالي 29 حتى نهاية السنة.

وبعد إيصال الأقمار الـ34 البريطانية إلى المدار، سيبلغ عددها 322 قمرا.

ومن المقرر إطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb البريطانية في 14 أكتوبر المقبل من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

المصدر: وكالات