"الياه سات" الإماراتية تختار "سبيس إكس" لإطلاق قمر "الثريا 4-NGS"

أعلنت شركة "الياه سات" الإماراتية لتشغيل الأقمار الصناعية عن اختيارها صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" لإطلاق قمرها الصناعي "الثريا 4–NGS".

وسيؤدي إطلاق "الثريا 4–NGS" إلى تعزيز نمو خدمات ومنتجات "الياه سات" الحالية والجديدة، حيث ستساهم التكنولوجيا الجديدة في ترسيخ مكانة "الياه سات" شركة عالمية رائدة في قطاع الاتصالات الفضائية.

وتخطط "الياه سات" لإطلاق "الثريا 4–NGS" خلال النصف الثاني من العام 2023 على أن يبدأ تشغيله في العام 2024.

شركة "الياه سات" للاتصالات الفضائية #في_أبوظبي تختار صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" لإطلاق قمرها الصناعي "الثريا 4–NGS" في الفضاء، في خطوة مهمة نحو الإطلاق في أواخر عام 2023. pic.twitter.com/xdPnEpkEF2 — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 9, 2021

وسيعمل القمر على تزويد العملاء بتقنيات اتصالات متطورة ومرونة تشغيلية كبيرة، إضافة إلى زيادة السعة الفضائية وتوسيع نطاق التغطية عبر مناطق أوروبا وإفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، وتوفير الجيل الجديد من حلول الاتصالات الفضائية لجميع القطاعات بما في ذلك القطاع الحكومي والعسكري والتجاري.

وتجري أعمال تصنيع "الثريا 4-NGS" لدى شركة "إيرباص" في أوروبا حاليا، وسيتضمن هوائيا متطورا يبلغ طوله 12 مترا لضمان تزويد عملاء "الياه سات" بخدمات اتصالات فائقة الجودة.

وتأسست شركة "الياه سات" في الإمارات عام 2007 بهدف توفير اتصالات فضائية موثوقة وآمنة حول العالم، ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية.

وتغطي عمليات وخدمات الشركة أكثر من 150 دولة عبر خمس قارات، وتعد "الثريا" إحدى الشركات التابعة للياه سات وتشرف على أسطول أقمار "الثريا" الصناعية.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية