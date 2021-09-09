مسبار هندي يؤكد حقيقة هبوط الأمريكيين على سطح القمر

نشرت الوكالة الفضائية الهندية صورا فوتوغرافية أرسلتها إلى الأرض في أبريل الماضي محطة Chandrayaan 2 ( المركبة القمرية) المدارية الهندية.

وقد كشف عنها في 3 سبتمبر الجاري مدير مركز الفضاء التطبيقي الهندي، شري داساي، في مؤتمر صحفي عقده في نظام أونلاين بمناسبة إتمام المحطة لـ9 آلاف دورة حول القمر، مع العلم أنها تعمل في مدار القمر لمدة عامين.

الوكالة الفضائية الهندية

وصوّر الهنود موقع هبوط المركبة الفضائية الأمريكية "أبولو 11"، التي نقلت رائدي الفضاء الأمريكييْن، نيل أرمسترونغ وإدوين ألدرين، إلى القمر في يوليو 1969. وأظهرت الصور الفوتوغرافية بوضوح منصة انطلق منها رائدا الفضاء الأمريكيان إلى مدار القمر حيث انتظرهما رائد الفضاء الثالث، مايكل كولينز، ليعودوا معا إلى الأرض.

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يذكر أن المسبار القمري المداري الأمريكي LRO الذي يعمل في مدار القمر منذ عام 2009 كان يصوّر أكثر من مرة مواقع هبوط رواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر. ويمكن للمرء أن يتعرف على تلك الصور الفوتوغرفية على مراحل الهبوط ، والأجهزة والأدوات المتبقية على سطح القمر، والسيارات القمرية، وحتى سلسلة من مسارات رواد الفضاء. لكن المشككين لم يقتنعوا بمثل هذه الأدلة.

والآن تمكن الهنود أخيرا من التقاط صور واضحة تماما من ارتفاع 100 كيلومتر أظهرت المواقع نفسها باستخدام كاميرا OHRC الحديثة التي تلتقط صورا فوتوغرافية بدقة 30 سنتيمترا، ما يفوق بكثير دقة قدمتها الكاميرا الأمريكية القديمة المركبة في مسبار LRO الأمريكي الدائر حول القمر منذ عام 2009.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا