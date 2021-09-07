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"ناسا" تؤكد سحب العينة الأولى من صخور المريخ

الفضاء

Gettyimages.ru صورة تعبيرية للمريخ
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أنها تمكنت من سحب أول عينة لصخور مريخية بواسطة أحدث مسبار أطلقته إلى الكوكب الأحمر.

 وكان فريق المسبار "برسيفيرانس" أكد نجاح عمليات الحفر وجمع العينة الأسبوع الماضي، بعد مراجعة صور العينة الأساسية، غير أن "ناسا" أرادت التحقق من أن العينة آمنة داخل أنبوب التيتانيوم، قبل إعلان النبأ.

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وكان المسبار وصل إلى فوهة "جيزيرو" على سطح المريخ - وهي بحيرة سابقة ودلتا نهر- في فبراير الماضي، بحثا عن صخور قد تحتوي أدلة على وجود حياة سابقة على سطح المريخ.

ومطلع أغسطس الماضي تفتت الصخور الناعمة بشكل غير متوقع، خلال أول محاولة لأخذ العينة بواسطة "برسيفيرانس" الذي يحتوي على أكثر من 40 أنبوبا للعينات.

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

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