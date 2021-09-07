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انتهاء اختبارات أول قمر صناعي روسي يرصد منطقة القطب الشمالي

الفضاء

انتهاء اختبارات أول قمر صناعي روسي يرصد منطقة القطب الشمالي
pro-arctic.ru
صورة أرشيفية
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انتهت الاختبارات الفضائية لقمر "أركتيكا – إم" الصناعي الروسي المخصص للأرصاد الجوية في منطقة القطب الشمالي والممر الشمالي البحري.

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جاء ذلك في بيان نشرته الاثنين 6 سبتمبر مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وقال البيان إن اللجنة الحكومية أوصت ببدء استخدام القمر الصناعي الذي أطلق من مطار "بايكانور" الفضائي الروسي إلى مدار الأرض الاهليلجي العالي يوم 28 فبراير الماضي لتحقيق الأرصاد الجوية في منطقة القطب الشمالي وبحار المحيط المتجمد الشمالي.

يذكر أن "أركتيكا – إم" هو أول قمر صناعي تابع لمنظومة "أركتيكا – إم" الفضائية التي يجب أن تضم في المستقبل 4 أقمار صناعية من هذا النوع وتحقق الأرصاد الجوية ليلا ونهارا لسطح الأرض في منطقة القطب الشمالي وبحار المحيط المتجمد الشمالي والممر الشمالي البحري، فضلا عن ضمان الاتصال الدائم بالمنشآت والسفن والطائرات في المنطقة.

المصدر: روس كوسموس

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