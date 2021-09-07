مصدر يكشف موعد إطلاق مجموعة جديدة من أقمار OneWeb الصناعية

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء أنه تقرر إطلاق صاروخ النقل Soyuz-2.1b وعلى متنه مجموعة جديدة من أقمار OneWeb الصناعية البريطانية يوم 14 سبتمبر الجاري.

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ويشير المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الصاروخ Soyuz-2.1b سيطلق من مطار بايكونور الفضائي في الساعة 21.07 بتوقيت موسكو ، وعلى متنه 34 قمرا صناعيا.

ويذكر أن شركة "غلافكوسموس، أعلنت في وقت سابق أنه سيتم إطلاق 8-10 صواريخ "سويوز" عام 2021 من مطارات بايكونور وفوستوتشني وكورو الفضائية وعلى متنها أقمار OneWeb الصناعية. وقد تم فعلا إطلاق خمسة صواريخ حتى الآن، ومن المقرر إطلاق صاروخ آخر في شهر أكتوبر المقبل من مطار فوستوتشني الفضائي، وصاروخين من بايكونور في سبتمبر وديسمبر وصاروخ من كورو في ديسمبر. بحسب المصدر.

المصدر: نوفوستي