ألمانيا تعتزم بناء ميناء فضائي في بحر الشمال

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين أنها تدعم خطط إنشاء ميناء فضاء في بحر الشمال، يستخدم لإطلاق أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء من أوروبا.

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وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير إن الحكومة ستعمل "كعميل رئيسي" لموقع الإطلاق العائم قبالة الساحل الألماني.

وأضاف ألتماير "نريد تعزيز برنامج الفضاء الوطني" وجاء ذلك في حديث بمناسبة توقيع اتفاقيات التعاون بين تحالف الموانئ الفضائية الألمانية وأربع شركات تصنيع صواريخ أوروبية اثنان من ألمانيا وواحد من هولندا وواحد من بريطانيا.

من جهته قال رئيس اتحاد الصناعة الألمانية "بي دي آي" سيغفريد روسورم، إن إنشاء ميناء فضائي في بحر الشمال سيسهل إطلاق الأقمار الصناعية في مدارات قطبية ومتزامنة مع الشمس.

المصدر: "أسوشيتد برس"